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Адвокат розповів, коли Насірову оберуть запобіжний захід

13:49, сьогодні 401 Читать новость на русском
Насіров в суді
Насіров в суді / УНІАН

Вже сьогодні, 6 березня, суд обере запобіжний захід для відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

У цьому запевнив адвокат Насірова Ігор Черезов, пише "Главком".

Сьогодні, все буде сьогодні,
– наголосив адвокат.

Черезов також попросив представників ЗМІ не ставити адвокатам запитання про стан здоров'я Насірова, адже для цього є лікарі. До того ж, адвокат заявив, що якщо Насірову знову стане погано, то захист буде звертатися до суддів.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". 4 березня відбувся перший день засідання суду щодо обрання запобіжного заходу відстороненому очільнику ДФС, проте через стан його здоров’я було оголошено перерву до ранку 5 березня.

У неділю суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник оголосив перерву. 6 березня буде визначена дата продовження суду щодо обрання запобіжного заходу Насірову.

У НАБУ заявили, що офіційного рішення про перенесення засідання щодо обрання запобіжного заходу голові ДФС Роману Насірову не отримали.

Біля Солом'янського районного суду Києва активісти заблокували будівлю, аби не дати підозрюваному голові ДФС Роману Насірову покинути залу суду. Активісти Автомайдану заблокували виїзд з Солом'янського суду.

Вранці 6 березня продовжився розгляд справи у Солом'янському суді Києва. Слідкувати за перебігом суду – можна в нашому онлайні.

Теги: Україна Політика Затримання Насірова Роман Насіров Державна фіскальна служба
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