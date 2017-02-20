Адвокат Трампа розповів про зустріч з радикалом Артеменком щодо Криму

Інформація про передачу концепції нардепа від Радикальної партії Андрія Артеменка по Криму є "фейком".

Таку заяву зробив адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен, повідомляє The Washington Post.

"Я визнаю, що коротка зустріч (з Андрієм Артеменком, – 24) відбулася, але категорично заперечую, що я обговорював цю тему (з ким-небудь), або що я доставляв будь-які документи у Білий дім або генералу Майклу Флінну", – заявив він.

Читайте також: В Росії блискавично відреагували на скандальну пропозицію "радикала" Артеменка

Нагадаємо, депутат з Радикальної партії Андрій Артеменко розробив концепцію укладення миру між Україною і Росією, у якій пропонує здати Крим в оренду Росії на 50 або 100 років. За словами нардепа, свій план він передав екс-раднику президента США Майклу Флінну.



Через таку скандальну пропозицію Олег Ляшко вимагає у Артеменка здати мандат.