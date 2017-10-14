Адвокат вказав на небезпеку, яка чатує на кримських татар

Активістів, які 14 жовтня проводили поодиночні пікети у Криму, намагаються посадити у "приватні" авто.

Про це у Facebook написав адвокат Еміль Курбедінова.

Надходить інформація, що намагаються посадити пікетників у "приватні" машини. Пам'ятайте про викрадення. Не сідайте в такі автомобілі! Це повинні бути автомобілі поліції,

– зазначив він.

Станом на 20 годину 14 жовтня окупанти затримали щонайменше 50 активістів, які раніше вдень вийшли на одиночні пікети.

Пікети пройшли в Алушті, Бахчисараї, Джанкої, Сімферополі, Старому Криму, Судаку, Феодосії, а також Кіровському, Красногвардійському, Нижньогірському, Радянському, Ленінському і районах півострова.