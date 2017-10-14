Адвокат вказав на небезпеку, яка чатує на кримських татар
22:13, 14 жовтня 992 Читать новость на русском
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Активістів, які 14 жовтня проводили поодиночні пікети у Криму, намагаються посадити у "приватні" авто.
Про це у Facebook написав адвокат Еміль Курбедінова.
Надходить інформація, що намагаються посадити пікетників у "приватні" машини. Пам'ятайте про викрадення. Не сідайте в такі автомобілі! Це повинні бути автомобілі поліції,
– зазначив він.
Станом на 20 годину 14 жовтня окупанти затримали щонайменше 50 активістів, які раніше вдень вийшли на одиночні пікети.
Пікети пройшли в Алушті, Бахчисараї, Джанкої, Сімферополі, Старому Криму, Судаку, Феодосії, а також Кіровському, Красногвардійському, Нижньогірському, Радянському, Ленінському і районах півострова.
Джерело: 24 Канал
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