04:33
15 жовт 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РЕФОРМА ОСВІТИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Навіщо перейменовувати Крим. Собаки Володимира Путіна
Вєсті Кремля
19:25, 14 жовтня
Вєсті.UA.Жир. Парнокопитний шабаш Верховної Ради. Політичний ломбард Юлії Тимошенко
Вєсті.UA
18:45, 14 жовтня
Хто залишає людей роками без власного житла: резонансне розслідування
ЦРУ
07:45, 13 жовтня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Ситуація в зоні АТО. Марш до 75 річниці створення УПА
Випуск новин
22:01, 14 жовтня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Головні новини
РЕФОРМА ОСВІТИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

Адвокат вказав на небезпеку, яка чатує на кримських татар

22:13, 14 жовтня 992 Читать новость на русском
Пікети у Криму
Пікети у Криму / Фото з соцмереж

Активістів, які 14 жовтня проводили поодиночні пікети у Криму, намагаються посадити у "приватні" авто.

Про це у Facebook написав адвокат Еміль Курбедінова.

Надходить інформація, що намагаються посадити пікетників у "приватні" машини. Пам'ятайте про викрадення. Не сідайте в такі автомобілі! Це повинні бути автомобілі поліції,
– зазначив він.

Станом на 20 годину 14 жовтня окупанти затримали щонайменше 50 активістів, які раніше вдень вийшли на одиночні пікети.

Пікети пройшли в Алушті, Бахчисараї, Джанкої, Сімферополі, Старому Криму, Судаку, Феодосії, а також Кіровському, Красногвардійському, Нижньогірському, Радянському, Ленінському і районах півострова.

Теги: Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
Новини за 14 жовтня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 14 жовтня: видовищний марш у Києві та масові затримання у Криму
14 жовтня, 22:15 Головні новини 14 жовтня: видовищний марш у Києві та масові затримання у Криму
1177
Еще немного и в ПАСЕ членов украинской делегации начали бы бить ногами
14 жовтня, 22:05 Еще немного и в ПАСЕ членов украинской делегации начали бы бить ногами
Микола Спиридонов 4414
Страна слабого государства
14 жовтня, 19:00 Страна слабого государства
Павло Казарін 876
Реінтеграція Донбасу: стратегія Курта Волкера VS плани Кремля
14 жовтня, 18:00 Реінтеграція Донбасу: стратегія Курта Волкера VS плани Кремля
Блог Медіа 5644
Внутриевропейская дискуссия: Россия пытается пролезть во все щели
14 жовтня, 16:00 Внутриевропейская дискуссия: Россия пытается пролезть во все щели
Блог Соцмережі 976
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня , 08:35 1
Блокаду прорвано: українці почали повертатись у "ВКонтакте" та на інші заборонені сайти
 22 травня , 19:15
Кличко – Джошуа: результат бою
 30 квітня , 01:43
Головні новини 4 липня: Допит Садового в ГПУ, конфуз пропагандистів Кремля щодо "Океану Ельзи"
5 липня , 08:01
Як закінчити війну на Донбасі – жорстка інструкція від снайперки Білозерської
 14 жовтня , 18:37
Під час військових навчань на Миколаївщині сталася надзвичайна ситуація
 18 вересня , 20:54
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук