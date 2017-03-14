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Адвокат Януковича повідомив, де насправді живе президент-утікач

15:44, сьогодні 587 Читать новость на русском
Віктор Янукович
Віктор Янукович / Getty Images

Колишній президент України Віктор Янукович постійно мешкає у російському Ростові-на-Дону, але багато їздить у відрядження як Росією, так і світом.

Про це заявив адвокат президента-втікача Віктор Сердюк у коментарі "Українській правді".

"Віктор Янукович проживає у Ростові-на-Дону за адресою вулиця Єременка, 81 В. Ця адреса є відомою давно, за нею відбувалося офіційне листування. Це не склад, це житловий будинок окремо побудований на території котеджного невеликого містечка. Там огороджено житлові будинки", – зауважив правозахисник.

За його словами, опальний екс-президент постійно проживає за цією адресою, однак багато їздить по відрядженнях.

"З урахуванням того, що розшуку немає, він може вільно пересуватися як Росією, так світом. Його не оголошено у розшук, тому жодних обмежень немає", – наголосив він.

Крім того, Сердюк зазначив, що після того, як ГПУ отримала від Генпрокуратури РФ офіційне підтвердження адреси проживання Віктора Януковича та згоду сприяти у вчиненні всіх необхідних процесуальних дій, у Генпрокуратура немає жодних підстав застосовувати щодо Віктора Януковича процедуру заочного досудового розслідування.

Читайте також: Янукович розповів про своє особисте життя після України

Нагадаємо, раніше ГПУ на своєму сайті оприлюднила адресу, куди відсилає повістки Віктору Януковичу – Ростов-на-Дону, вулиця Єременка, 81 B. Щоправда, згодом прокурор Головної військової прокуратури України Руслан Кравченко заявив, що ця адреса є неправдивою.

Крім того, з’явилась інформація, що одіозний політик може жити і в Сочі.

Теги: Україна Політика Новини Росії Україна-Росія Віктор Янукович Нерухомість
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