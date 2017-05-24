Адвокат затриманих сказав, чому почали спецоперацію із затримання екс-чиновників

Масштабну спецоперацію щодо затримання чиновників-податківців часів Януковича розпочали тому, що генпрокурора Юрія Луценка викликали на "килим" до Верховної Ради.

Так вважає адвокат затриманих Сергій Войченко.

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"Генерального прокурора України Юрія Луценка, як кажуть, викликали на "ковер" до Верховної Ради ну і відповідно, у зв'язку з цим, почалися так звані "гучні" затримання злочинців в пагонах", – вважає адвокат.

При цьому він переконаний, що рішення суду у цій справі буде не скоро.

"Будуть шантажувати рідними, близькими, грошима, тощо. Знайдуть важелі тиску для того,щоб люди визнали те, чого ніколи не було. Ну і відповідно рішення суду з приводу цього - пшик. Його ніколи не буде або буде через багато-багато років, коли всі про це забудуть", – вважає Войченко.