Адвокати Насірова: Детективи НАБУ не дають обстежити та лікувати підзахисного

Адвокати Романа Насирова заявили про безпрецедентний тиск з боку детективів НАБУ на медичний персонал лікарні швидкої допомоги під час вчорашнього транспортування Насірова з Солом'янського суду.

Як відзначають адвокати, медики наполягали на тому, що б Насірова відвезли в Феофанію, де він проходив лікування. В результаті їхнього підзахисного возили по Києву до 3 години ночі.

Адвокати вкотре акцентують на неприпустимості фізичного насильства над підзахисним.

Як повідомили представники захисту Насірова, 5 березня станом на 8 ранку він перебував в клініці Феофанії у відділенні інтенсивної терапії. Біля дверей палати була охорона НАБУ. За словами адвокатів, представники НАБУ не дали можливість медикам Феофанії надати Насірову необхідне повноцінне обстеження та лікування.