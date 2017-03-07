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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Адвокати Насірова мають намір звернутися до Європейського суду

04:15, сьогодні 30
Роман Насіров поряд зі своїми адвокатами
Роман Насіров поряд зі своїми адвокатами / Getty Images

Захист відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова планує звернутися до Європейського суду з прав людини щодо проведення судового процесу.

Про це заявив один із адвокатів обвинуваченого під час судового процесу, пише "Укрінформ".

Сьогодні ми вже маємо сьоме березня. Ми розглядаємо справу поза розумними та гуманними термінами розгляду клопотань, враховуючи те, що наш клієнт перебуває без будь-яких запобіжних заходів... Сьогодні можна це розцінювати як знущання та катування нашого клієнта без належного доступу до правосуддя. Ми констатували порушення, які будемо подавати до Європейського суду з прав людини після отримання рішення суду,
– наголосив правозахисник.

Читайте також: Насірову обрали запобіжний захід

Нагадаємо, 4 березня відбувся перший день засідання суду щодо обрання запобіжного заходу відстороненому очільнику ДФС, проте через стан його здоров’я було оголошено перерву до ранку 5 березня.

Вже 5 березня адвокати Насірова заявили клопотання щодо відводу судді, яке 6 березня суд так і не задовльнив.

За словами, народного депутата Мустафи Найєма, захист чиновника спеціально затягував розгляд судової справи.

Теги: Роман Насіров Затримання Насірова Україна Політика Європейський суд Судді
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