Адвокати Насірова не виключають, що НАБУ піде на "незаконні дії"

Національне антикорупційне бюро України може взяти під варту колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Про це розповів адвокат одіозного екс-очільника ДФС Андрій Кузьменко, передає "РБК-Україна".

Ми не виключаємо, що НАБУ піде на незаконні дії та намагатиметься вивезти Романа Насірова з палати до суду, а там йому можуть обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Більш, ніж упевнений, що найближчим час вони відзначаться подібним діями. Ми зі свого боку будемо надавати правову допомогу Роману Насірову виключно в рамках чинного законодавства,

– наголосив правозахисник.

Крім того, за його словами, відповідно до обвинувачення, які інкримінують Насірову (стаття 364 частина 2 Кримінального кодексу, зловживання владою і службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки, – "24"), голові ДФС загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 6 років.

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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Це відбулось у клініці "Феофінія", куди раптово зліг Насіров.



Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.



Відомо, що Насірова прооперували. Медики поки відмовляються коментувати його стан, щоправда, за інформацією деяких джерел, чиновник "просто симулює".

