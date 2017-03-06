Адвокати Насірова поміняли тактику: деталі від Найєма

Захист Романа Насірова хоче затягнути розгляд подання про обрання запобіжного заходу на кілька днів.

Про це повідомив народний депутат Мустафа Найєм на своїй сторінці у Facebook.

"Адвокати зажадали у суду провести підозрюваному судово-медичну експертизу, пославшись на те, що клієнт не може брати участь в засіданні суду, оскільки не усвідомлює (!) суті того, що відбувається. Гуманізм не дозволяє нам підозрювати адвокатів у брехні, а пана Насірова в симуляції", – пише Найєм.

На думку нардепа, адвокатам потрібна перерва у розгляді справи, щоб дозволити Насірову "під будь-яким приводом сховатися від співробітників НАБУ і суду".

За його словами, громадськість теж це бачить і активісти докладуть усіх зусиль, щоб Роман Насіров не покинув будівлі Солом'янського суду до кінця розгляду справи.

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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка".



Адвокат повідомив, що 6 березня суд обере запобіжний захід для відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.