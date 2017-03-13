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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Адвокати Насірова "завалили" суд своїми клопотаннями

14:17, сьогодні 325 Читать новость на русском

Сьогодні, 13 березня, в 11 годині розпочалося судове засідання щодо справи Романа Насірова. Апеляційний суд Києва розпочав розгляд скарги адвокатів відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби на його арешт.

Про це повідомив кореспондент 24 Каналу.

Адвокати Романа Насірова відразу звернулися до суду із клопотаннями. Перше стосувалося того, аби Роман Насіров перебував не за решіткою, а сидів у залі судового засідання. Це клопотання суд відхилив.

Наступним було клопотання щодо залучення до справи довідки про стан здоров’я Романа Насірова. Прокурори виступили проти, втім суд частково задовольнив це клопотання.

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Ще одне клопотання стосувалося того, аби до матеріалу справи долучили висновки одного із економістів – народного депутата Олександра Кірша. Нардеп у своїх матеріалах доводив речі, які були би цікаві щодо справи боргового навантаження на фірму Олександра Онищенка. Імовірно, там були аргументи, які мали б переконати суд, що Роман Насіров діяв у правовому полі. Прокурори виступили проти, і це клопотання було відхилено.

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На чому зійшлися і прокурори, і адвокати – преса має бути присутня на судовому засіданні.

Нагадаємо, під ранок 7 березня після понад трьох днів тяганини Солом'янський райсуд Києва прийняв рішення про призначення відстороненому главі Державної фіскальної служби Роману Насірову запобіжного заходу у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 100 мільйонів гривень.

Насірова підозрюють у причетності до так званої "справи Онищенка" і завданні державі збитків у розмірі приблизно 2 мільярди гривень.

Теги: Україна Політика Апеляційний суд Києва Роман Насіров Затримання Насірова Судді
Джерело: 24 Канал
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