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Адвокати Януковича "завалили" суддів клопотаннями

19:42, сьогодні 81 Читать новость на русском

В Оболонському райсуді Києва 9 годин тривало підготовче засідання у справі президента-втікача Віктора Януковича. Екс-гаранта звинувачено у державній зраді.

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу у прямому ефірі.

Адвокати наполягали, щоб суд повернув прокуратурі обвинувальний акт. Сьогодні вони пояснили, що незгодні вони з більшістю доказів, які знаходяться у матеріалах справи.

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Окрім цього, адвокати заперечили, що Віктор Янукович є підозрюваним. На їхню думку, підозра йому була вручена з порушеннями Кримінально-процесуального кодексу. Також вони зазначили, що Янукович не міг бути підозрюваним, адже нібито він де-юре не припинив свої повноваження Президента України, так як процедури імпічмента в Україні не існує. А те, що зробила Верховна Рада у кінці лютого 2014 року, вони вважають неконституційним.

Прокуратура не згодилася з клопотаннями адвокатів. Вони повідомили журналістів, що суд має на їхню користь ухвалити рішення і почати заочне засудження Януковича.

Зі сторони обвинувачення оціню таку кількість клопотань, заяв і скарг навмисним затягуванням часу. Значна кількість клопотань, які звучали від сторони захисту, не ґрунтуються на дійсності,
– пояснив прокурор відділу військової прокуратури ГПУ Руслан Кравченко.

Також президент-утікач передав до суду клопотання, у якому вимагає, щоб йому забезпечили відео-конференцію. Однак на його умовах. Янукович забажав, щоб Оболонський суд звернувся до суду в Ростові і до Мінюсту Росії. На його думку, це буде згідно з Міжнародною конвенцією про правову допомогу.

Теги: Україна Віктор Янукович Судді ГПУ
Джерело: 24 Канал
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