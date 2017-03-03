Адвокати заперечують затримання Насірова працівниками НАБУ

Адвокати Державної фіскальної служби України Романа Насірова заявляють, що слова прес-служби НАБУ про затримання Насірова не відповідають дійсності.

Про це вони сказали в коментарі Радіо Свобода, яка веде трансляцію з місця події.

Раніше у НАБУ повідомляли, що Насірова затримали у "справі Онищенка", однак згодом з’ясувалося, що станом на 23:40 голову ДФС не затримали, наразі йому повідомляють про підозру.

Прокурори зачитують текст підозри Насирова біля палати

Наразі Насірова лікарі вже забрали з "Феофанії". За попередньою інформацією, в нього діагностували інфаркт міокарда.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.