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Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки

ЦРУ 08:10, сьогодні 142 Читать новость на русском

Як наша довіра може обернутись великим розчаруванням: втратою друзів, колег, чималих грошей, майна і навіть здоров'я

Позичили гроші колезі

Працівники банку стали жертвами колеги, який позичив гроші нібито на лікування матері і зник. Загалом позичальник заборгував близько півтора мільйона гривень. Але тільки одна особа взяла у нього розписку. І коли зловмисник зник, кредитор вирішив подати до суду. Рішення Феміди – на користь постраждалого, та от позичальник стверджує, що борг повернути не може, оскільки грошей у нього немає.

Та є ще двоє постраждалих, які такої розписки не мають.

Читайте також: Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства

Сім’я стала жертвою махінацій банку

Після того як родина не змогла повернути автокредит, банк запропонував переоформити автомобіль на іншу особу, яка б закінчила виплату. Одразу після підписання всіх документів, чоловік зник разом з авто, а банк подав до суду та зобов’язав сім’ю виплатити весь борг, штраф і повернути автомобіль.

Зловмисник неодноразово притягувався до відповідальності за крадіжки. Але чомусь саме цю особу банк обрав для переоформлення кредиту. Керівництво банку відхрещується, нібито не мали змоги перевірити таку інформацію.

Постраждалі ж стверджують, що банк перебуває у змові з зловмисником.

Чому такі афери стали можливими, та як вберегти себе від такого – дивіться у розслідуванні журналістів програми "ЦРУ".

Теги: гроші ЦРУ Кредит Банки
Джерело: 24 Канал
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