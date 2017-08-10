Аферисти. Чарльз Понці – шахрай, схеми якого вірно служать злочинному світу донині

У свіжому випуску програми "Аферисти" – про "схему Понці", яка не лише пережила свого творця, а й успішно перекочувала в майбутнє.

Стівен Спілберг, Ума Турман, Джон Малкович, Ларі Кінг. Усі вони відомі та успішні. І всіх їх пошив у дурні Бернард Мейдофф. Він зумів провернути найбільшу у світі фінансову аферу. Сума просто приголомшлива – 65 мільярдів доларів. Жертвами махінатора стали кілька сотень банків та організацій. І близько трьох мільйонів людей. Фінансових оборудок такого масштабу людство ще не знало.

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Утім, схема, за допомогою якої Мейдофф обдурював своїх вкладників, далеко не нова. Майже 100 років тому в тій же Америці її вперше провернув італієць Чарльз Понці.

Як Понці створив найуспішнішу схему фінансових махінацій – дивіться у програмі.