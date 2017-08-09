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Аферисти. Віктор Люстіг – той, хто пошив у дурні Аль Капоне і двічі продав Ейфелеву вежу

Аферисти 15:01, сьогодні 153 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Аферисти" – як Віктор Люстіг став королем у світі шахраїв та зміг обдурити самого Аль Капоне.

20-ті роки 20 століття. У Сполучених Штатах Америки діють сухий закон і жорстока мафія. Аль Капоне наводить жах як на простих громадян, так і на досвідчених гангстерів.

Одного разу до короля мафії прийшов молодий, добре одягнений чоловік. Він представився австрійським графом і попросив позичити йому 50 тисяч доларів для однієї справи. Аристократ пообіцяв повернути Аль Капоне вдвічі більшу суму вже через два місяці. Мафіозі така угода здалася досить привабливою, і він видав юнаку гроші. Утім, попередив – якщо граф зібрався його обманути, то розправа буде неминучою.

Який трюк підготував Люстіг для прославленого ганстера – дивіться у програмі.

Теги: Шахрайство Аферисти
Джерело: 24 Канал
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