Аферисти. Віктор Люстіг – той, хто пошив у дурні Аль Капоне і двічі продав Ейфелеву вежу

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У свіжому випуску програми "Аферисти" – як Віктор Люстіг став королем у світі шахраїв та зміг обдурити самого Аль Капоне.
20-ті роки 20 століття. У Сполучених Штатах Америки діють сухий закон і жорстока мафія. Аль Капоне наводить жах як на простих громадян, так і на досвідчених гангстерів.
Одного разу до короля мафії прийшов молодий, добре одягнений чоловік. Він представився австрійським графом і попросив позичити йому 50 тисяч доларів для однієї справи. Аристократ пообіцяв повернути Аль Капоне вдвічі більшу суму вже через два місяці. Мафіозі така угода здалася досить привабливою, і він видав юнаку гроші. Утім, попередив – якщо граф зібрався його обманути, то розправа буде неминучою.
Який трюк підготував Люстіг для прославленого ганстера – дивіться у програмі.
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