Головні події Києва у червні: що дивитись у столиці

Перший місяць літа обіцяє бути насиченим яскравими культурними подіями у Києві: від спектаклів до вечірок. Ми зібрали для вас події Києва у червні, які не можна пропустити.

Афиша Києва у червні 2017

Перші літні ночі

2-3 червня

Olimpiyskiy Music Spot/ Dance Event "Белые Ночи".

Івент, який дасть змогу отримати від перших літніх ночей максимум. Olimpiyskiy Music Spot і Dance Event "Білі Ночі" запрошують на найкрутіші вечірки вікенду. Приходьте у п'ятницю і суботу першими в новий клуб Olimpiyskiy Music Spot і отримуйте welcome-drink і безкоштовний вхід на "Білі ночі". Приїжджайте на "Білі ночі" і отримуйте безкоштовний вхід на вибухову afterparty в Olimpiyskiy Music Spot.

У програмі: лайви Sian Ewans, Cape Cod і YUKO на "Білих ночах" і Onna Skai і FRITZ HELDER в Olimpiyskiy Music Spot. А щоб і проїзд був з музикою, в п'ятницю і суботу між локаціями для гостей буде курсувати безкоштовний Party Bus, який допоможе розпочати літо яскраво і увірватися в музичний телепорт.

Dance Event "Белые Ночи"

Костянтин Райкін

2 червня

Палац Культури КПІ

800 - 1100 грн

Син легендарного Аркадія Райкіна привезе до Києва ліричний моноспектакль "Над балаганом небо". У ньому Райкін під музику з фільмів Фелліні разом з глядачами буде переживати почуття героїв своєї улюбленої поезії. Як обіцяє актор: це буде – потужна екзистенціальна вистава. Основу складатимуть найкращі вірші Самойлова, Заболоцького, Рубцова, Мандельштама, Лопе де Вега та Пушкіна.

Костянтин Райкін

Arms and Sleepers

10 червня

Арт-центр Closer

250 грн

Американський ембієнт тріп-хоповий дует завітає до Києва розширеним складом. У столиці музиканти представлять публіці пісні з нової платівки. Крім двох постійних учасників, на сцені будуть також гітара, ударні та духові. Сповнена легкості й загадковості – це музика Arms and Sleepers.

Arms and Sleepers

5’nizza

10 червня

Stereo Plaza

550-1500 грн

Гурт, який свого часу став голосом цілого десятиріччя, нарешті представить альбом, на який його шанувальники чекали багато років. Самі музиканти так і зізнаються: платівка "КУ" – це привітання після довгої відсутності.

5’nizza

Arina & Veto Bank (LT)

15 червня



Арт-центр Сloser

350 грн

Якби можна було повернутися у минуле, ви б змогли побачити Аріну на першому фестивалі Литви ритм-н-блюзу та рок-н-ролу, з якого вона вийшла переможницею. Босонога дівчина швидко зачарувала публіку і незабаром вже виступала з гуртом "Veto bank" на головних майданчиках країни. Незабаром Аріна підкорила Латвію, а ще через рік отримала головний приз на фестивалях в Польщі та Румунії.

Arina & Veto Bank

Overkill

20 червня

BelEtage

590 - 1700 грн

Таких як вони називають "іконами", "легендами" і "знаковими фігурами" в музиці. З цим не посперечаєшся. Для світу треш-металу Overkill – ключові фігури. Один з кращих фронтменів за всю історію "трешу" – Боббі Еллсуорт, одна з найстабільніших груп жанру, що створює еталонні шедеври, справжні музичні першопрохідці – це все про хлопців з Overkill.

Overkill

Мюзикл "Влад Дракула"

16 червня

МЦКМ (Жовтневий палац)

140-800 грн

Гарна новина для всіх шанувальників мюзиклів – в Україні їх теж ставлять, хай поки і рідше, ніж за кордоном. Підтримати вітчизняного виробника можна подивившись історію Графа Дракули. Постановники постаралися зробити якісне шоу – масштабне оформлення сцени, танцювальні номери, 3D-маппінг, сотні оригінальних костюмів – все по-справжньому! Головні ролі виконують учасники популярних вокальних телепроектів "Голос країни" та "Фабрика зірок". Автор музики – Поль Солонар – піаніст і композитор, який створює пісні в жанрі неокласики.

Мюзикл "Влад Дракула"

Білий бал – White Design Promenade

16 червня

Гольф-центр

950 грн

Щорічний бал, який збере всю творчу і бізнес-спільноту столиці, представників істеблішменту і селебрітіз в одному місці і з одного благородною метою – благодійності. Відвідувачі балу стануть учасниками аукціону, на якому буде продано картини відомих українських художників. Усі кошти, виручені від продажу плюс 10% від суми проданих білетов, будуть перераховані обласному спеціалізованому Будинку дитини Житомирської обласної ради. Крім аукціону на відвідувачів балу чекає приємне спілкування, святковий фуршет, і зустріч літнього заходу під ритми кращих діджеев. Dress code заходи – total white.

Білий бал – White Design Promenade

Evanescence

Stereo Plaza

1280-2250 грн

Їх музика сколихнула плеєри підлітків усього світу на початку 2000-х, пісня Bring me to life свого часу грала майже у кожному домі, а трек My Immortal зайняв верхівки чартів у 30-ти країнах. Evanescence володарі двох "Греммі" та премії Billboord Music Awards. І ось, нарешті, в українських слухачів з'явитися можливість почути групу наживо. Крім культових хітів: Bring me to life, Everybody's fool, What you want, My Immortal, Call Me When You're Sober, Lithium Evanescence представлять в столиці новий альбом, який прокачає не гірше перевірених часом музичних бойовиків.

Evanescence

LP

27 червня

Stereo Plaza

990-1500 грн

Сьогодні її знають всі, а якщо ви не розумієте, хто така LP, увімкніть "Lost on you". Ця пісня зробила з LP cправжню зірку та возвела на її на вершину світових хіт-парадів. Тому навіть не дивно, що кліп на цю пісню зібрав 114 000 000 переглядів. Та у добірці LP не лише власні хіти, а й пісні, створені для Rihanna, Christina Aguilera, Cher, Rita Ora, The Backstreet Boys, The Veronicas і багатьох інших культових артистів. Впевнені, їй є чим здивувати і що показати.

LP