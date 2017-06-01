Головні події Києва у червні: що дивитись у столиці

Перший місяць літа обіцяє бути насиченим яскравими культурними подіями у Києві: від спектаклів до вечірок. Ми зібрали для вас події Києва у червні, які не можна пропустити.
Перші літні ночі
2-3 червня
Olimpiyskiy Music Spot/ Dance Event "Белые Ночи".
Деталі уточнюйте тут.
Івент, який дасть змогу отримати від перших літніх ночей максимум. Olimpiyskiy Music Spot і Dance Event "Білі Ночі" запрошують на найкрутіші вечірки вікенду. Приходьте у п'ятницю і суботу першими в новий клуб Olimpiyskiy Music Spot і отримуйте welcome-drink і безкоштовний вхід на "Білі ночі". Приїжджайте на "Білі ночі" і отримуйте безкоштовний вхід на вибухову afterparty в Olimpiyskiy Music Spot.
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У програмі: лайви Sian Ewans, Cape Cod і YUKO на "Білих ночах" і Onna Skai і FRITZ HELDER в Olimpiyskiy Music Spot. А щоб і проїзд був з музикою, в п'ятницю і суботу між локаціями для гостей буде курсувати безкоштовний Party Bus, який допоможе розпочати літо яскраво і увірватися в музичний телепорт.
Dance Event "Белые Ночи"
Костянтин Райкін
2 червня
Палац Культури КПІ
800 - 1100 грн
Квитки можна купити тут.
Син легендарного Аркадія Райкіна привезе до Києва ліричний моноспектакль "Над балаганом небо". У ньому Райкін під музику з фільмів Фелліні разом з глядачами буде переживати почуття героїв своєї улюбленої поезії. Як обіцяє актор: це буде – потужна екзистенціальна вистава. Основу складатимуть найкращі вірші Самойлова, Заболоцького, Рубцова, Мандельштама, Лопе де Вега та Пушкіна.
Костянтин Райкін
Arms and Sleepers
10 червня
Арт-центр Closer
250 грн
Квитки можна купити тут.
Американський ембієнт тріп-хоповий дует завітає до Києва розширеним складом. У столиці музиканти представлять публіці пісні з нової платівки. Крім двох постійних учасників, на сцені будуть також гітара, ударні та духові. Сповнена легкості й загадковості – це музика Arms and Sleepers.
Arms and Sleepers
5’nizza
10 червня
Stereo Plaza
550-1500 грн
Квитки можна купити тут.
Гурт, який свого часу став голосом цілого десятиріччя, нарешті представить альбом, на який його шанувальники чекали багато років. Самі музиканти так і зізнаються: платівка "КУ" – це привітання після довгої відсутності.
5’nizza
Arina & Veto Bank (LT)
15 червня
Арт-центр Сloser
350 грн
Квитки можна купити тут.
Якби можна було повернутися у минуле, ви б змогли побачити Аріну на першому фестивалі Литви ритм-н-блюзу та рок-н-ролу, з якого вона вийшла переможницею. Босонога дівчина швидко зачарувала публіку і незабаром вже виступала з гуртом "Veto bank" на головних майданчиках країни. Незабаром Аріна підкорила Латвію, а ще через рік отримала головний приз на фестивалях в Польщі та Румунії.
Arina & Veto Bank
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Overkill
20 червня
BelEtage
590 - 1700 грн
Квитки можна купити тут.
Таких як вони називають "іконами", "легендами" і "знаковими фігурами" в музиці. З цим не посперечаєшся. Для світу треш-металу Overkill – ключові фігури. Один з кращих фронтменів за всю історію "трешу" – Боббі Еллсуорт, одна з найстабільніших груп жанру, що створює еталонні шедеври, справжні музичні першопрохідці – це все про хлопців з Overkill.
Overkill
Мюзикл "Влад Дракула"
16 червня
МЦКМ (Жовтневий палац)
140-800 грн
Квитки можна купити тут.
Гарна новина для всіх шанувальників мюзиклів – в Україні їх теж ставлять, хай поки і рідше, ніж за кордоном. Підтримати вітчизняного виробника можна подивившись історію Графа Дракули. Постановники постаралися зробити якісне шоу – масштабне оформлення сцени, танцювальні номери, 3D-маппінг, сотні оригінальних костюмів – все по-справжньому! Головні ролі виконують учасники популярних вокальних телепроектів "Голос країни" та "Фабрика зірок". Автор музики – Поль Солонар – піаніст і композитор, який створює пісні в жанрі неокласики.
Мюзикл "Влад Дракула"
Білий бал – White Design Promenade
16 червня
Гольф-центр
950 грн
Квитки можна купити тут.
Щорічний бал, який збере всю творчу і бізнес-спільноту столиці, представників істеблішменту і селебрітіз в одному місці і з одного благородною метою – благодійності. Відвідувачі балу стануть учасниками аукціону, на якому буде продано картини відомих українських художників. Усі кошти, виручені від продажу плюс 10% від суми проданих білетов, будуть перераховані обласному спеціалізованому Будинку дитини Житомирської обласної ради. Крім аукціону на відвідувачів балу чекає приємне спілкування, святковий фуршет, і зустріч літнього заходу під ритми кращих діджеев. Dress code заходи – total white.
Білий бал – White Design Promenade
Evanescence
Stereo Plaza
1280-2250 грн
Квитки можна купити тут.
Їх музика сколихнула плеєри підлітків усього світу на початку 2000-х, пісня Bring me to life свого часу грала майже у кожному домі, а трек My Immortal зайняв верхівки чартів у 30-ти країнах. Evanescence володарі двох "Греммі" та премії Billboord Music Awards. І ось, нарешті, в українських слухачів з'явитися можливість почути групу наживо. Крім культових хітів: Bring me to life, Everybody's fool, What you want, My Immortal, Call Me When You're Sober, Lithium Evanescence представлять в столиці новий альбом, який прокачає не гірше перевірених часом музичних бойовиків.
Evanescence
LP
27 червня
Stereo Plaza
990-1500 грн
Квитки можна купити тут.
Сьогодні її знають всі, а якщо ви не розумієте, хто така LP, увімкніть "Lost on you". Ця пісня зробила з LP cправжню зірку та возвела на її на вершину світових хіт-парадів. Тому навіть не дивно, що кліп на цю пісню зібрав 114 000 000 переглядів. Та у добірці LP не лише власні хіти, а й пісні, створені для Rihanna, Christina Aguilera, Cher, Rita Ora, The Backstreet Boys, The Veronicas і багатьох інших культових артистів. Впевнені, їй є чим здивувати і що показати.
LP