  • укр
  • рус
13:01
30 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Всюдисущий Путін опинився в метро. Космічна
Вєсті Кремля
21:31, 29 грудня
Вєсті.UA. У бідолашного Бєні хочуть забрати ще дещо. Для кого агресор досі друг
Вєсті.UA
20:58, 29 грудня
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня
Випуск новин за 12:00: Заява України в ООН. Стрілянина в Хмельницькому
Випуск новин
12:53, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Агонія, – Медведєв прокоментував останні дії США щодо Росії

12:48, сьогодні 538 Читать новость на русском
Дмитро Медведєв
Дмитро Медведєв

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв вважає, що адміністрація Барака Обами, термін повноважень якого спливає в 2016 році, на мінорній ноті завершує свої стосунки з Росією.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Сумно, що адміністрація Обами, яка починала своє життя з відновлення співпраці, закінчує її антиросійської агонією", – підкреслив Медведєв.

Читайте також: Російська відповідь на американські санкції: першими під удар потрапили діти

Нагадаємо, напередодні Міністерство фінансів США оголосило про введення нових санкцій проти Росії через хакерські атаки під час президентських виборів.

Крім того, США висилають з країни 35 російських дипломатів, оголосивши їх персонами нон-грата.

Теги: Політика США Новини Росії Санкції Дмитро Медведєв
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
22 грудня, 18:35 Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
Новые санкции против РФ: Обама посадил Трампа на
сьогодні, 12:44 Новые санкции против РФ: Обама посадил Трампа на "горячую сковородку"
Олег Пономарь 311
Головні наукові та технічні відкриття 2016 року за версією Popular Science
сьогодні, 12:15 Головні наукові та технічні відкриття 2016 року за версією Popular Science
193
Росія приєднає
сьогодні, 12:00 Росія приєднає "ЛДНР"?
Наталія Лебідь 1505
Рашка должна быть уничтожена любой ценой
сьогодні, 08:39 Рашка должна быть уничтожена любой ценой
Павло Шехтман 4 6319
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня , 16:02 8
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня , 07:41 70
Гучне затримання командира "Айдару": депутат назвав прізвище
 1 липня , 17:01
Прес-секретар Порошенка звинуватив Тимошенко у брехні
 1 листопада , 16:21 37
Вагони київського метро прикрасять графіті: вражаючі фото
17 серпня , 19:22 1
Нічого святого. Терористи спалили швидку бійців АТО
 6 жовтня , 20:09 6
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук