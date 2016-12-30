Агонія, – Медведєв прокоментував останні дії США щодо Росії

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв вважає, що адміністрація Барака Обами, термін повноважень якого спливає в 2016 році, на мінорній ноті завершує свої стосунки з Росією.

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