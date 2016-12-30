Агонія, – Медведєв прокоментував останні дії США щодо Росії

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв вважає, що адміністрація Барака Обами, термін повноважень якого спливає в 2016 році, на мінорній ноті завершує свої стосунки з Росією.
Про це він написав у своєму Twitter.
"Сумно, що адміністрація Обами, яка починала своє життя з відновлення співпраці, закінчує її антиросійської агонією", – підкреслив Медведєв.
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Нагадаємо, напередодні Міністерство фінансів США оголосило про введення нових санкцій проти Росії через хакерські атаки під час президентських виборів.
Крім того, США висилають з країни 35 російських дипломатів, оголосивши їх персонами нон-грата.
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