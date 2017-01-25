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Аграрні об'єднання просять Гройсмана сприяти врегулюванню конфлікту між НБУ і Ukrlandfarming

11:40, сьогодні 59 Читать новость на русском
Ukrlandfarming
Ukrlandfarming / latifundist.com

Ряд аграрних об'єднань звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, в якому просить сприяти врегулюванню конфлікту між Національним банком і керівництвом агрохолдингу Ukrlandfarming.

Про це йдеться в листі, направленому Гройсману, текст якого мають Українські Новини.

"Ми вважаємо, що реструктуризація заборгованості компанії перед державою позитивно вплине не тільки на розвиток підприємства, але й на галузь АПК в цілому. Просимо Вас невідкладно провести під Вашим головуванням нарада за участю представників Адміністрації Президента, профільних комітетів Верховної Ради та голови НБУ Валерії Гонтарєвої по врегулюванню конфлікту між НБУ і керівництвом найбільшого агрохолдингу в Україні Ukrlandfarming цивілізованим шляхом", – йдеться в листі.

Під зверненням свої підписи поставили гендиректор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Тарас Висоцький, виконуюча обов'язки гендиректора об'єднання "Українська аграрна конфедерація" Марія Дідух, голова Всеукраїнського аграрного ради Андрій Дикун, президент Асоціації фермерів і приватних землевласників Іван Томыч і голова Ради Федерації роботодавців АПК Вадим Бодаєв.

Об'єднання висловлюють стурбованість ситуацією, що склалася у відносинах між НБУ і Ukrlandfarming.

Вони відзначають, що поширювана Нацбанком інформація про заборгованість Ukrlandfarming на 38 млрд гривень перед державою не відповідає дійсності, а сума заборгованості є в 2 рази меншою, тому банкрутувати компанію немає сенсу.

"Ряд іноземних кредиторів продовжили кредити для компанії і визнали, що вона може повернути запозичені засоби. А для їх повернення необхідно зберегти цілісність компанії і забезпечити її нормальне функціонування", – йдеться в листі.

Його автори вважають, що дії НБУ спрямовані на дискредитацію власника компанії – бізнесмена Олега Бахматюка в очах інвесторів.

"Складається враження..., що НБУ намагається отримати контроль над підприємствами галузі, щоб потім їх перепродати за безцінь з корупційною вигодою", – заявляють автори звернення.

На їхню думку, цей конфлікт може привести до негативних наслідків для економіки країни, погіршуючи інвестиційний клімат, а якщо ж в результаті дій НБУ компанія зруйнується, то це зробить негативний вплив на капіталізацію вітчизняних агрокомпаній.

"Також в Україні можуть залишитися незасеянными близько 600 тис. га земель, а близько 37 тис. осіб в сільській місцевості можуть втратити роботу", – наголошується в листі.

За даними авторів, у 2016 році Ukrlandfarming виробив продукції на суму понад 1,2 млрд доларів, направивши в зарплатний фонд 2,5 млрд гривень, державі у вигляді податків – 2 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, раніше голова ради директорів агрохолдингу Ukrlandfarming PLC Олег Бахматюк звернувся до Президента Петра Порошенка і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана із закликом не допустити рейдерського захоплення його компанії Національним банком.

В структуру Ukrlandfarming входить більше 200 горизонтальних сховищ для зерна, насіннєві заводи, ряд птахофабрик, ферм з вирощування курей-несучок, репродуктори, селекційних господарства, комбікормові заводи, склади тривалого зберігання, завод з виробництва яєчних продуктів "Імперово Фудс", цукрові заводи, м'ясокомбінати.

Власником агрохолдингу є Олег Бахматюк.

Теги: гроші Володимир Гройсман НБУ Інвестиції
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