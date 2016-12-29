Академічний хор долучився до українського флешмобу і заспів просто посеред магазину

Чернівецький академічний хор долучився до всеукраїнського флешмобу, присвяченого сторіччю всесвітньовідомої пісні.

Естафету хористи перехопили від Житомирської капели "Орея". Пісню у Чернівцях виконали двома мовами, українською та англійською.

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Далі Щедрика заспівають артисти Тернопільської філармонії, а також кілька Київських колективів.