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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Активіст побоюється, що Насіров може накласти на себе руки

18:51, сьогодні 723
Романа Насірова не можна відпускати під домашній арешт, - активіст
Романа Насірова не можна відпускати під домашній арешт, - активіст / 24 Канал

Громадськість повинна проконтролювати хід справи, зокрема судових засідань, щодо відстороненого від посади голови ДФС Романа Насірова. Його в жодному разі не варто відпускати під домашній арешт.

Таку думку в коментарі виданню "Гордон" висловив активіст "АвтоМайдану", екс-боєць АТО і екс-депутат Київради Олексій Гриценко.

Він уточнив, що активісти закликають контролювати події, що буде відбуватимуться в Апеляційному суді у справі Насірова 13 березня.

"Якщо суд буде діяти нормально – ніяких дій ми робити не будемо. А якщо знову побачимо очевидні факти порушень п приймемо рішення, що робити далі. Про жодний тиск і мови немає. Це відкритий суд, а значить, будь-який громадянин може на нього прийти і поспостерігати за ходом судового процесу", – зазначив Гриценко.

Він висловив побоювання, що Насірова можуть відпустити під домашній арешт або зменшити заставу. Відтак, на думку активіста, суму застави потрібно збільшити.

"Ми розуміємо, що реальна діяльність Насірова на посаді глави ДФС стосувалася набагато більших сум. Сподіваюся, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури доб'ються збільшення застави", – сказав Гриценко.

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Він також припустив, що у випадку, якщо Насірова випустять під домашній арешт, він може повторити долю "регіонала" Михайла Чечетова, який наклав на себе руки.

У нас Чечетов і Кравченко "раптово" життя самогубством закінчили. Думаю, в СІЗО Насіров буде в більшій безпеці, ніж під домашнім арештом. Тим більше він – ключовий свідок у багатьох питаннях, що стосуються вищого керівництва України,
– переконаний Гриценко.

Нагадаємо, 7 березня Солом'янський райсуд Києва прийняв рішення про призначення Роману Насірову запобіжного заходу у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 100 мільйонів гривень.

Судове засідання щодо розгляду апеляційної скарги, яку подав захист відстороненого голови ДФС, відбудеться 13 березня.

Теги: Роман Насіров Україна Політика Затримання Насірова Самогубство Автомайдан Державна фіскальна служба
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