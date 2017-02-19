Активісти блокують Банкову – трапилися сутички (пряма трансляція)

Під стінами Адміністрації Президента активісти, серед яких учасники блокади торгівлі з окупантами влаштували акції протесту. Зокрема, нардеп Семенченко анонсував створення редуту.

Активісти спробували встановити кілька наметів, однак їх відібрала поліція. Наразі активісти очікують прибуття великого намету, який поліції забрати буде не так і легко.

Протестувальники планують залишитись під стінами Порошенка всю ніч.

Що зараз відбувається на вулиці Банковій – можете стежити у прямій трансляції, яку проводить журналіст 24 Каналу.

Також пряму тансляцію можна дивитися у прямому ефірі 24 Каналу.