Активісти чекають Насірова під будівлею Солом'янського суду (онлайн)

Будівлю Солом'янського суду у Києві блокують обурені активісти. Час тимчасового тримання Романа Насірова під вартою закінчився.

Слідчці НАБУ і САП покинули приміження Солом'янського суду.

Учасники акції вимагають, щоб суд відбувся і Насірову обрали запобіжний захід. Вони заявляють, що перекрили виїзди із суду, щоб відсторонений голова ДФС не зміг покинути територію.

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Нагадаємо, 5 березня суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник оголосив перерву. 6 березня буде визначена дата продовження суду щодо обрання запобіжного заходу Насірову.



Біля Солом'янського районного суду Києва зібралось чимало активістів, аби заблокувати будівлю і не дати підозрюваному голові ДФС Роману Насірову покинути залу суду.