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Активісти назвали непрозорим конкурс до Ради громадського контролю НАБУ

21:29, сьогодні 184 Читать новость на русском
НАБУ
НАБУ / Фото з відкритих джерел

Представники громадських організацій зі всієї України прийшли під стіни НАБУ, з вимогою долучити їхніх членів, яких незаконно не зареєстрували в якості кандидатів у члени Ради громадського контролю НАБУ.

Про це повідомляє Укрінформ.

Активісти вважають, що як мінімум десятьом кандидатам було відмовлено з формальних причин.

"У нас було написано в обґрунтуванні відмови, що ГО "Агентство громадської журналістики МОСТ» – відома херсонська організація, яка не є антикорупційною. Це що, ТОВ, і у нас якийсь не такий КВЕД?", – прокоментував ситуацію активіст органазіції МОСТ Олександр Савич.

«Щоб потрапити до ради громадського контролю при НАБУ потрібно в статуті мати діяльність пов'язану з корупцією», – цитує відмова голова правління громадської організації «Філософія Серця» Юлія Грига.

Також одна з причин відмови – їй всього лише 28 років. За словами виконавчого директора Transparency International Ukraine Ярослава Юрчишина організація "Філософія Серця" "не дивлячись на філософську назва одна з найвідоміших антикорупційних організацій Вінниці".

Як повідомив канал 112 Україна, представник НАБУ запропонував активістам визначити трьох представників і зайти на розмову до керівництва НАБУ, але за однієї умови: що на цій зустрічі не будуть присутні преса і телекамери. Антикорупціонери відповіли, що на такі умови вони не згодні, тому зустрічі не буде і вони будуть чекати офіційної відповіді.

Нагадаємо, 10 травня НАБУ оголосило конкурс на формування Ради громадського контролю в своєму відомстві. Необхідно набрати 15 осіб, діяльність яких пов'язана з антикорупційною. Вибрати їх потрібно 31 травня. Українці зможуть відкрито голосувати за кандидатів на офіційному сайті НАБУ. І за інформацією самого НАБУ, вже зареєструвалося 56 кандидатів від 35 громадських організацій, але сім організацій заявили про те, що цей процес відбувався не прозоро.

Теги: Україна
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