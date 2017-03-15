Активісти оголосили безстроковий транспортний протест на Черкащині

На дорозі Драбів – Золотоноша місцеві активісти виловлюють перевантажені фури. Інспектори з контролю безпеки, яких привели небайдужі українці, не лише зупиняють перевантажені фури, але й одразу штрафують порушників.

Українські дороги не розраховані на перевищену вагу і тиск. Окрім покриття трас, страждають і будинки, які знаходяться близько від дороги. Таким посиленим контролем люди домагаються від влади звернути увагу на цю проблему.

Активісти не мають права оглядати транспорт, тому поруч чергують інспектори "Укртрансбезпеки", які перевіряють документи і накладні на вантаж.

Без вагового комплексу складно виявити перевантаженість. Водій має змогу виписати фіктивні документи, згідно з якими я не можу скласти на нього відповідні акти,

– повідомив старший держінспектор "Укртрансбезпеки" Едуард Лістровий.

В облавтодорі запевняють, що перекриту дорогу відремонтують до кінця року, а наприкінці березня встановлять ваговий комплекс для вантажівок.

У планах обласної влади облаштувати шість таких пунктів. Поки їх не змонтують, черкаські активісти будуть чергувати на дорогах і ловити порушників.

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