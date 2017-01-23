Активісти оголосили про перекриття виїзду в Київ у вівторок

Активісти, які вимагають від Верховної Ради прийняття законопроекту 5567, оголосили, що частково перекриватимуть в’їзд в Київ у вівторок, 24 січня.

Про це повідомляється у спільноті Авто Евро Сила у Facebook.

Повідомляється, що з 7:00 години протестувальники частково перекриють рух транспорту на головних в’їздах у столицю. А також палитимуть шини "в знак попередження проти затягування прийняття законопроекту 5567".

Законопроект 5567 передбачає врегулювання транзиту та тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування.

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