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Активісти оголосили про перекриття виїзду в Київ у вівторок

18:05, сьогодні 2
Активісти оголосили про перекриття виїзду в Київ у вівторок

Активісти, які вимагають від Верховної Ради прийняття законопроекту 5567, оголосили, що частково перекриватимуть в’їзд в Київ у вівторок, 24 січня.

Про це повідомляється у спільноті Авто Евро Сила у Facebook.

Повідомляється, що з 7:00 години протестувальники частково перекриють рух транспорту на головних в’їздах у столицю. А також палитимуть шини "в знак попередження проти затягування прийняття законопроекту 5567".

Законопроект 5567 передбачає врегулювання транзиту та тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування.

Читайте також: Жителі Вишневого обіцяють перекрити дороги через вартість проїзду в маршрутках

Теги: Україна Київ Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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