Активісти під Радою "потролили" Нейджела Брауна

У Києві під парламентом активісти у різноманітних костюмах вимагають чесного призначення аудитора для НАБУ і виступають проти рішення верхівки фракцій "Народного фронту" та "БПП" призначити Найджела Брауна.

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу.

Активісти пояснили, що вони прийшли у різних костюмах, аби показати, що вони "нічим не гірші за Брауна" і теж, відповідно, можуть стати аудиторами НАБУ.

Найджел Браун – це кишеньковий юрист, якого привезли з Великобританії і хочуть призначити аудитором НАБУ. Для "БПП" і "Народного фронту" він потрібен тут тому, що негативний висновок аудиту – єдиний законний спосіб звільнити директора антикорупційного бюро. Зараз цю посаду займає Артем Ситник, що не до вподоби вже згаданим фракціям,

– зазначила експерт Центру протидії корупції Олександра Устінова.

Кияни також додали, що вони спробують зайти у парламент і також подати свої кандидатури.

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