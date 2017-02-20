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Активісти придумали альтернативу "групам смерті" в соцмережах

22:59, сьогодні 654 Читать новость на русском
Активісти придумали альтернативу "групам смерті" в соцмережах

Двоє студентів з Придністров'я створили альтернативу смертельній грі "Синій кит". Свій аналог вони назвали "Білий ведмідь" і вже запустили його в соцмережі "Вконтакте".

У грі треба виконати 50 завдань. Серед них, зокрема, прибирання кімнати чи всієї квартири, фото щоденника із хорошою оцінкою, або фото залікової книжки.

Автори гри пояснюють, що мета такого квесту – зробити світ кращим і добрішим. Крім того, обіцяють, що після виконання завдань в учасників покращаться стосунки з батьками.

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Нагадаємо, що у соцмережі почали активно поширюватись групи, які схиляють підлітків закінчити життя самогубством. Організатори "груп смерті" кожного дня відправляють учасникам різні завдання квесту. Серед яких, наприклад, видряпати на руці зображення "кита". Останній етап гри – самогубство. Перед смертю діти повинні зробити фото чи відео і викласти у себе на сторінці. Далі ці матеріали продаються в інтернеті.

Психологи ж рекомендують батькам поговорити з дитиною, щоб не допустити лиха.

Теги: Україна Інтернет
Джерело: 24 Канал
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