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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Активісти придумали практичне застосування замурованому "Сбербанку"

10:09, сьогодні 1621 Читать новость на русском
Кіно на стіні
Кіно на стіні "Сбербанку" / nationalcorps.org

Після того, як активісти замурували вхід до російського "Сбербанку" у Києві. Вони знайшли практичне застосування цій стіні.

Про це повідомили на сайті "Національного корпусу".

Ввечері, 13 березня, на замурований стіні "Сбербанку" активісти влаштували перегляд фільму "11 друзів Оушена".

Комфорту собі додали і м’якими кріслами, які принесли у центр Києва.

Також вночі вони розклеїли стікери "Увага! Це – банк країни-агресора" на будівлі установи, щоб нагадати киянам, в чому зведена стіна.

Нагадаємо, 13 березня члени партії "Національний корпус" (колишній "Азов") замурували вхід до російського "Сбербанку". При цьому в середині були люди, але вони змогли вийти з іншої сторони будівлі.

Теги: Україна Київ Банки "Азов"
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