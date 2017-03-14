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Активісти розповіли шокуючі подробиці про кандидатів у Вищу раду правосуддя

17:26, сьогодні 204 Читать новость на русском

14-15 березня у Жовтневому палаці обиратимуть нових членів Вищої ради правосуддя. Цей орган має право притягати до відповідальності суддів-злочинців. Серед кандидатів чимало служителів Феміди із заплямованою репутацією.

Не менш одіозні і ті, хто обиратиме членів ради. Серед них, наприклад – служителі Феміди, які засуджували активістів майдану.

Тут присутній суддя, який зараз чекає на своє звільнення від вищої ради правосуддя. Тобто він сьогодні обирає орган, який скоро має його звільнити за порушення присяги і це є величезною проблемою,
– сказала активістка ГО "Автомайдан" Катерина Бутко.

Через те що голосування таємне – делегати можуть обрати потрібних членів ради правосуддя, які в майбутньому закриватимуть очі на очевидні порушення чи навіть злочини своїх колег, кажуть активісти.

Вони всі голосують в закритому режимі, коли не відчувають персональної відповідальності,
– зазначив директор ГО "Чесно" Тарас Шевченко.

Загалом за крісла у Вищій раді правосуддя бореться 44 кандидати з усієї України. Третина, за словами активістів, мають підмочену репутацію.

Читайте також: Хто може стати суддею до Вищої ради правосуддя: шокуючі досьє кандидатів

Автор: Едуард Крижанівський
Теги: Україна Корупція Політика Судді
Джерело: 24 Канал
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