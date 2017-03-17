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Активісти в Криму заявили, що питання окупованого півострова відходить на другий план

09:56, сьогодні 337 Читать новость на русском

Сьогодні річниця, коли окупаційна влада оголосила результати псевдореферендуму.

Міфічні 96% кримчан проголосували нібито за приєднання півострова до Росії. З того дня фактично почалась російська окупація частини України.

Під посольством окупантів пройшов мітинг до річниці псевдореферендуму у Криму. Активісти очікували більшої кількості людей. Із жалем визнали, що через 3 роки після анексії питання Криму поступово відходить на другий план.

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Саме тому і організували акцію – хочуть нагадати про цю болючу втрату для України. Вимагають від влади і міжнародної бути більш рішучими.

Теги: Україна Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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