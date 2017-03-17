Активісти в Криму заявили, що питання окупованого півострова відходить на другий план

Сьогодні річниця, коли окупаційна влада оголосила результати псевдореферендуму.

Міфічні 96% кримчан проголосували нібито за приєднання півострова до Росії. З того дня фактично почалась російська окупація частини України.

Під посольством окупантів пройшов мітинг до річниці псевдореферендуму у Криму. Активісти очікували більшої кількості людей. Із жалем визнали, що через 3 роки після анексії питання Криму поступово відходить на другий план.

Читайте також: Джемілєв розповів про цинічну схему Росії в Криму ще до анексії

Саме тому і організували акцію – хочуть нагадати про цю болючу втрату для України. Вимагають від влади і міжнародної бути більш рішучими.