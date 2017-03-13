Активісти заклали піноблоками вхід до "Сбербанку" в Києві

У понеділок, 13 березня, на вул. Володимирській в Києві члени партії "Національний корпус" (колишній "Азов") замурували вхід до відділення "Сбербанку Росії".
Про це повідомляє кореспондент Каналу 24 з місця події.
Уточнюється, що учасники акції заклали відділення фінансової установи піноблоками. Проте банк у цей час був зачиненим.
Активісти наголосили, що продовжать блокування роботи російських банків.
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Нагадаємо, напередодні активісти позаливали монтажною піною російські банкомати в Україні.