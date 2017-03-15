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Активісти замурували відділення "Сбербанку" разом із працівниками: з'явилися фото

17:02, сьогодні 2049 Читать новость на русском

У Дніпрі активісти "Національного корпусу" вийшли на мітинг з вимогою закрити "Сбербанк Росії".

Мітингувальники привезли бетонні блоки, за допомогою яких перекрили вхід у банк. Пізніше ті ж активісти почали їх цементувати, передає місцеве видання.

Активісти замурували вхід в банк, навіть не випустивши попередньо працівників із будівлі. Вже згодом працівників банку вдалося евакуювати працівникам поліції.

Читайте також: Мітинги проти "Сбербанку" – боротьба проти Путіна і Порошенка, – експерт

Будівлю банку заклеїли листівками з фразою "Увага! Це банк країни-агресора. Він буде закритий, терміново забирайте свої гроші!". Також будівлю облили червоною фарбою, а логотип банку перефарбували у жовто-блакитні кольори.

Співробітники поліції також були на місці подій, але не вживали активних заходів.

Нагадаємо, схожий мітинг відбувся 13 березня у Києві. В ході акції члени партії "Національний корпус" (колишній "Азов") замурували вхід до "Сбербанку". При цьому в середині були люди, але вони змогли вийти з іншої сторони будівлі.

В ніч на 12 березня "невідомі патріоти" заблокували безліч банкоматів російських банків в Україні. Деякі з ним залили монтажною піною.

Раніше, 10 березня, на засіданні Кабінету міністрів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся до прем'єр-міністра із закликом ввести санкції проти "Сбербанку Росії", який працює на території України.

Теги: Україна Банки Фотоновини протести Новини Дніпра Поліція
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