Британський актор Джим Таваре опинився в реанімації після серйозної автомобільної аварії.

Про це у Facebook написала його дружина Лаура.

Джим потрапив у серйозну автомобільну аварію, лобове зіткнення. Зараз в реанімації інтенсивної допомоги. У нього зламані 15 ребер, шия, права нога і пробита легеня,

– додала вона.

У фільмі "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану" Джим Таваре грав власника готелю "Дірявий казан". Окрім того, він знявся ще у 24-ох серіалах і стрічках.

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