Британський актор Джим Таваре опинився в реанімації після серйозної автомобільної аварії.
Про це у Facebook написала його дружина Лаура.
Джим потрапив у серйозну автомобільну аварію, лобове зіткнення. Зараз в реанімації інтенсивної допомоги. У нього зламані 15 ребер, шия, права нога і пробита легеня,
– додала вона.
У фільмі "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану" Джим Таваре грав власника готелю "Дірявий казан". Окрім того, він знявся ще у 24-ох серіалах і стрічках.
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