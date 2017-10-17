Актори Алісія Вікандер і Майкл Фассбендер таємно одружилися, – ЗМІ

Західні ЗМІ повідомили про таємне одруження акторської пари Майкла Фассбендера і Алісії Вікандер. Їх помітили на Ібіці з обручками на пальцях.

Як інформують джерела, наближені до пари, закохані відправилися на острів, аби одружитися в абсолютній секретності. Офіційного підтвердження від акторів наразі не було.

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40-річний Майкл і 29-річна Алісія були помічені в ресторанчику на одному з пляжів Ібіци в оточенні найближчих друзів. На безіменних пальцях обох красувалися обручки.

Актори познайомилися на зйомках фільму "Світло в океані" в 2015 році.