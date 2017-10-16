Акція під посольством США: переселенці оголосили голодування

У Києві біля посольства США переселенці проводять акцію протесту, вимагаючи перевірки, куди було витрачено кошти від США для допомоги переселенцям та постраждалим в результаті збройного конфлікту на сході України.

Про це повідомляє "Громадське радіо".

Протестувальники вимагають перевірти куди були витрачені не лише гроші, надані Держдепартаментом США, а й взагалі гроші, надані в рамках міжнародної підтримки, зокрема від ЄС та Японії.

"Є закон про захист прав переселенців, в який внесли пункт 9.1. В цьому пункті написано, що адміністрація гуртожитку (будь-якого – в Києві, в Луцьку) має встановити лічильники на світло, на воду, на газ – на всі комунальні послуги, які вони поставляють, і відповідно до показників лічильників ми маємо платити не як підприємства, а як жителі міста", – пояснив представник Луганської правозахисної групи Сергій Стулов.

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Також учасники акції хочуть привернути увагу до порушення законодавства, яке забезпечує права переселенців.