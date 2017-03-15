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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Акція прихильників блокади закінчилася зіткненнями: з'явилися фото

05:19, сьогодні 381 Читать новость на русском

Віче на підтримку блокади торгівлі з окупованими територіями Донецької та Луганської області, що пройшло на Майдані Незалежності увечері 14 березня, завершилося сутичками учасників з правоохоронцями.

В заході брали участь близько 150 людей. Лідер Добровольчого руху ОУН Микола Коханівський запропонував учасникам піти до Адміністрації президента, а також до офісу бізнесмена Ріната Ахметова, пише "УНІАН". Коханівський заявив, що треба нагадати Ахметову, що "йому не місце в Україні".

Після цього, деякі активісти пішли в напрямку одного з офісів Ахметова, де закидали камінням та піротехнічними засобами офісне приміщення на вул. Десятинній, 3-А, що за твердженням активістів ОУН, належить олігарху Рінату Ахметову.

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Нагадаємо, ввечері 14 березня на Майдані Незалежності у Києві зібралось кілька сотень людей, щоб висловити підтримку учасникам блокади торгівлі з окупантами, що триває на Донбасі.

Після мітингу на Майдані Незалежності на заклик лідера ОУН Миколи Коханівського декілька 10 радикально налаштованих осіб відправились до офісу бізнесмена Ріната Ахметова.

Теги: Україна Сутички Київ Банки протести Фотоновини
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