Акція прихильників блокади закінчилася зіткненнями: з'явилися фото

Віче на підтримку блокади торгівлі з окупованими територіями Донецької та Луганської області, що пройшло на Майдані Незалежності увечері 14 березня, завершилося сутичками учасників з правоохоронцями.

В заході брали участь близько 150 людей. Лідер Добровольчого руху ОУН Микола Коханівський запропонував учасникам піти до Адміністрації президента, а також до офісу бізнесмена Ріната Ахметова, пише "УНІАН". Коханівський заявив, що треба нагадати Ахметову, що "йому не місце в Україні".

Після цього, деякі активісти пішли в напрямку одного з офісів Ахметова, де закидали камінням та піротехнічними засобами офісне приміщення на вул. Десятинній, 3-А, що за твердженням активістів ОУН, належить олігарху Рінату Ахметову.

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Нагадаємо, ввечері 14 березня на Майдані Незалежності у Києві зібралось кілька сотень людей, щоб висловити підтримку учасникам блокади торгівлі з окупантами, що триває на Донбасі.



Після мітингу на Майдані Незалежності на заклик лідера ОУН Миколи Коханівського декілька 10 радикально налаштованих осіб відправились до офісу бізнесмена Ріната Ахметова.