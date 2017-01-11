Алексієвич публічно відчитала російських письменників за підлабузництво Путіну

Білоруська письменниця та лауреат Нобелівської премії Світлана Алексієвич вийшла із російського професійної організації письменників ПЕН-клуб.

"Російські письменники себе ніколи так не вели, як зараз, при Путіні. Хіба тільки в сталінські часи. А я прихильник ідеалів, які були закладені засновниками цієї організації – "ми не тільки пишемо, а й служимо добру",– сказала Алексієвич, повідомляє Радіо Свобода.

Днями повідомлялось, що з російського ПЕН-клубу вийшов відомий письменник Борис Акунін, який заявив, що російський ПЕН- клуб не захищає ідеали свободи.

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Компанію Акуніну також склав поет Лев Рубінштейн і письменник Олександр Ілічевський. Причиною їхнього виходу стало виключення з клубу їхніх колег і друзів, а також "репресивні заходи" щодо них. За словами Рубінштейна, в російському середовищі письменників стався розкол.

Початком розбрату поклало рішення організації виключити від 10 січня зі складу журналіста Сергія Пархоменка нібито за "провокаційну діяльність". Президент російського ПЕН-клубу Євген Попов заявив, що в організації немає ніякого розколу.