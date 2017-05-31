Алігатор в США заліз у приватний басейн: моторошне відео

Величезний алігатор буквально "окупував" басейн американської сім'ї одного з приміських будинків у Флориді.

Про це повідомили на Facebook-сторінці місцевих правоохоронних органів.

Через деякий час до господарів будинку прибули працівники спеціалізованої служби, які витягли алігатора з басейну. Яким чином рептилія потрапила в басейн досі незрозуміло.