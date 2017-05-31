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Алігатор в США заліз у приватний басейн: моторошне відео

16:34, сьогодні 396 Читать новость на русском
Алігатор в басейні
Алігатор в басейні / Facebook / @Sarasota County (FL) Sheriff's Office

Величезний алігатор буквально "окупував" басейн американської сім'ї одного з приміських будинків у Флориді.

Про це повідомили на Facebook-сторінці місцевих правоохоронних органів.

Через деякий час до господарів будинку прибули працівники спеціалізованої служби, які витягли алігатора з басейну. Яким чином рептилія потрапила в басейн досі незрозуміло.

Теги: LifeStyle Курйози
Джерело: 24 Канал
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