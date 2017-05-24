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Аліна Гросу презентувала скандальний відеокліп на пісню "Хочу я баса" (18+)

17:41, сьогодні 2648 Читать новость на русском
Аліна Гросу у відеокліпі на пісню
Аліна Гросу у відеокліпі на пісню "Хочуябаса" / Instagram / @alina_grosu

21-річна українська співачка Аліна Гросу представила шанувальникам свій відеокліп на скандальну пісню "Хочу я баса". У ньому відома естрадна співачка постає у відвертих образах, які напередодні публікації відео обурили багатьох прихильників Гросу.

За день до прем'єри кліпу Аліна Гросу опублікувала на своїй сторінці в Instagram серію відеороликів та фотографій, де анонсує вихід відвертого кліпу.

Такі дещо вульгарні та відверті образи оцінили не всі, тому співачка в одному із записів пояснила свій відвертий образ.

24 травня Аліна Гросу опублікувала на своєму Youtube-каналі відеокліп з провокаційною назвою "Хочу я баса" та уривки з нього на сторінці в Instagram.

Активная ссылка на клип в шапке профиля??? #хочуябаса ??? ? @ellotv #ELLO

Допис, поширений ALINA GROSU (@alina_grosu)

#Премьера #ХочуЯБаса ? В шапке профиля?️ P.s. Когда, как не в 21?? В 45?????

Допис, поширений ALINA GROSU (@alina_grosu)

Дивіться відео кліпу Аліни Гросу "Хочу я баса"

У відеокліпі Гросу знялася в нижній білизні, що викликало обурення в шанувальників. "Дитя вважає себе вже дорослою", "Хто придумав таку провокаційну назву?", "Ех Аліна, а такою була милою дівчинкою, про бджілку співала", "Маленька бджілка вже не та", – коментують користувачі.

Читайте також: Аліна Гросу показала провокативне фото з сином російського співака

Теги: LifeStyle Музика Секс
Джерело: 24 Канал
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