Аліна Гросу обурила мережу надмірно відвертим фото

Українська співачка Аліна Гросу опублікувала своє відверте фото у соцмережі.

На її сторінці в Instagram з’явилось фото із хештегом #хочуябаса.

21-річна співачка на фото одягнута в напівпрозору майку, через яку просвічуються груди та соски дівчини.

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#хочуябаса ???? ? Публикация от ALINA GROSU (@alina_grosu) Май 23 2017 в 4:00 PDT

Це своєрідна реклама її нової пісні "Хочуябаса". Напередодні Гросу публікувала також вульгарне відео, де крупним планом показані її груди та кадр із кліпи, де вона танцює.

1 день до премьеры ? #хочуябаса ????? Уже завтра на #ELLO @ellotv Публикация от ALINA GROSU (@alina_grosu) Май 23 2017 в 1:59 PDT

#хочуябаса 37 часов до премьеры??? ????? Публикация от ALINA GROSU (@alina_grosu) Май 22 2017 в 10:07 PDT

Аліна Гросу кілька останніх років живе у Москві та намагається побудувати кар’єру в Росії. Дівчина вже неодноразово публікувала вульгарні фото у соцмережах. До того ж, вона зробила кілька пластичних операцій. Зокрема, змінила форму обличчя та збільшила груди.