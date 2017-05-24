Аліна Гросу обурила мережу надмірно відвертим фото

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Українська співачка Аліна Гросу опублікувала своє відверте фото у соцмережі.
На її сторінці в Instagram з’явилось фото із хештегом #хочуябаса.
21-річна співачка на фото одягнута в напівпрозору майку, через яку просвічуються груди та соски дівчини.
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Це своєрідна реклама її нової пісні "Хочуябаса". Напередодні Гросу публікувала також вульгарне відео, де крупним планом показані її груди та кадр із кліпи, де вона танцює.
Аліна Гросу кілька останніх років живе у Москві та намагається побудувати кар’єру в Росії. Дівчина вже неодноразово публікувала вульгарні фото у соцмережах. До того ж, вона зробила кілька пластичних операцій. Зокрема, змінила форму обличчя та збільшила груди.