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Алкоголь додає креативності, – вчені

02:10, сьогодні 0
Алкоголь додає креативності, – вчені
Алкоголь додає креативності, – вчені / Фото з відкритих джерел

Австрійські науковці переконані, що келих вина чи кухоль пива сприяють швидшому виробленню креативності. Це стосується особливо представників творчих професій, де алкоголь виконує роль певного стимулятора креативної діяльності.

Про це повідомляє The Independent.

Актори дослідження зазначають, що помірне вживання алкоголю у невеликих кількостях може нашкодити людям, які працюють за постійним розкладом в офісі, тому що дія спиртного може погіршувати пам'ять і концентрацію.

А от щодо людей, які працюють за вільним графіком або ж прив’язані до творчої діяльності, то вживання невеликої дози алкоголю допомагає кращій роботі.

Для цього науковець Матіас Бенедек зібрав групу добровольців, які поділив на 2 частини. Усім учасникам роздали пиво, частині – безалкогольне, решті – відповідно, алкогольне. Далі вони отримали завдання асоціативно об'єднати слова, наприклад "швейцарський", "блакитний", "торт". Ті, хто випив алкогольне пиво, швидше здогадалися, що усі три слова вказували на ще одне – "сир". Саме воно і об'єднувало слова із завдання.

Читайте також: Чому корисно пити пиво: неочікувані висновки вчених

Вони ж швидше за споживачів безалкогольного пива здогадалися, що автомобільні шини можна використовувати як гойдалки.

"Є дві теорії, чому це спрацювало. Перша – коли людина постійно фокусується на вирішенні якогось завдання, її розум "застрягає" на якомусь одному рішенні і не виходить за його межі. Алкоголь дійсно впливає на концентрацію і заважає сфокусуватися на чомусь одному. Тоді ми починаємо шукати багатьох інших варіантів. Щодо другої теорії, то вона полягає у тому, що алкоголь, який відволікає від виконання основного завдання, дозволяє поринути у несвідоме та пошукати там альтерантивних способів", – розповів автор дослідження.

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Теги: Здорове життя LifeStyle Алкоголь дослідження
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