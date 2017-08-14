Алла Пугачова зізналася, що втрачає голос

Російська співачка Алла Пугачова пояснила те, чому останні роки дуже рідко виступає. Як виявилося, 68-річна співачка втрачає голос.

Про це пише російське видання "Дни.ру".

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"Я втрачаю голос. Просто втомилася від всього цього", – зізналася співачка у програмі "Сегодня вечером".

Раніше повідомлялося, що Пугачова відвідала фестиваль "Жара" у Баку. Однак їй раптово стало погано і співачка змушена була звернутись до лікарів за допомогою.

А у червні в Пугачової стався серцевий напад.