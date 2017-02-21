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Альтернативи вугіллю з окупованого Донбасу не буде кілька років, – Гройсман

20:44, сьогодні 1 Читать новость на русском

Сьогодні, 21 лютого, на відкритому засіданні Кабінету Міністрів український прем'єр Володимир Гройсман заявив, що альтернативи вугіллю з окупованих територій не буде найближчих кілька років.

Очільник Уряду емоційно переконував, що подальше блокування залізничних шляхів, через які до України з ОРДЛО потрапляє антрацитове вугілля, призведе до віялових відключень і поставить під загрозу розвиток промисловості в країні.

В середньостроковій перспективі, а це 2-3 роки, у нас немає альтернативи, аніж антрацитове вугілля. І, я думаю, всі це розуміють,
– підкреслив Гройсман.

Про такі перспективи урядовець говорив напередодні з представниками "Штабу блокади". За повідомленням прес-служба глави Уряду, прем'єр готовий до діалогу з ними. Він пообіцяв скасувати дозволи СБУ на переміщення товарів та відрегулювати торгівлю з непідконтрольними територіями на державному рівні. А також запропонував активістам увійти в комісію щодо обміну полоненими. Про діалог Гройсман згадав і на урядовому засіданні. Хоча при цьому звинуватив учасників блокади в нечесності.

Я наголошую на тому, що Уряд абсолютно відкритий до діалогу, але професійного і якісного. А розпочинати енергетичну блокаду в розпал опалювального сезону виглядає не зовсім чесно,
– зауважив прем'єр.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука повідомив, що РНБО ухвалила рішення розблокувати залізницю. Та силовий варіант, за його словами, поки не розглядають.

Бажання застосовувати силу ні в кого нема. Тому прем'єєр і виступив з ініціативою сісти за стіл переговорів,
– заявив Тука.

Аргументи на користь розблокування шляхів навів і міністр енергетики Ігор Насалик. Щоправда, вони не нові. Ціна на вугілля з ОРДЛО – 1700 гривень за тонну. І формується вона зовсім не за формулою "Роттердам+", а дешевша на 1400 гривень. Вугілля ж газової марки, видобуте на українській території і яким можна замінити антрацит, часто має просто космічну собівартість – 2800 гривень.

Читайте також: В уряду є чіткий план: Гройсман відповів учасникам блокади

Щоб зрозуміти, звідки такі ціни на вугілля, треба продавати та купувати його на електронних торгах за принципом "Прозорро". Тож Гройсман доручив створити до осені такий електроний майданчик. Причому біржа має бути українська, але така, де може продаватися як вітчизняне вугілля, так і з інших країн. Тоді, на думку прем'єра, питання вартості не буде предметом розбіжностей.

Автор: Василь Полотай
Теги: Україна Політика Володимир Гройсман Кабінет Міністрів України вугільна промисловість Блокада
Джерело: 24 Канал
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