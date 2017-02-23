18:59
23 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Секретний план російської армії. Хто зачепив его Путіна
Вєсті Кремля
20:59, 22 лютого
Вєсті.UA. Супергерой Арсеній на передовій. Подорож Фірташа
Вєсті.UA
18:51, 22 лютого
ЦРУ
21:56, 21 лютого
Випуск новин за 17:00: Пожежа у Коломиї. Мандри Насірова
Випуск новин
17:49, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Альтернативна енергетика не здатна вирішити енергетичну кризу в Україні, – експерт

18:23, сьогодні 65 Читать новость на русском
Великі ГЕС здатні забезпечити електроенергією Україну
Великі ГЕС здатні забезпечити електроенергією Україну / Getty Images

"Зелена енергетика" вирішила би проблеми української енергетики, якби у нас з'явилися 10 нових річок, і ми би могли знайти 20 мільярдів гривень, щоб збудувати 5 нових електростанцій.

Таку думку в коментарі сайту "24" висловив директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич.

За словами фахівця, якщо говорити про альтернативні джерела енергії у вузькому розумінні (малі ГЕС, енергія сонця, вітрогенерація), то відповідь на питання "чи зможе відновлювальна енергетика подолати нинішню кризу" – ні, в жодному разі.

Альтернативна генерація здатна виробляти лише таку електричну енергію, яка працює не тоді, коли потрібна людям, а коли є світло і вітер. Піки споживання можуть бути покриті тільки за рахунок великих гідроелектростанцій та теплових блоків. Навіть "Енергоатом" не здатен в силу природи своєї роботи і фізики це робити. А тим більше – вітрогенерація та сонячна генерація. І це принципове протиріччя. Альтернативна генерація не здатна вирішити проблему дефіциту електричної енергії, який може або вже наявний з причини дефіциту антрацитового вугілля на теплових електростанціях України,
– пояснив Марунич.

Експерт наголосив – ми не можемо собі дозволити випереджаюче зростання об'єктів альтернативної генерації, бо вони дуже дорогі.

"У нас частка грошей енергоринку, які йдуть на оплату енергії для відновлювальних джерел, неспівмірна тому обсягу енергії, який вони на ринок продають. Це просто дорога електроенергія. І це ще було можливим за часів відносної стабільності в економіці, але ніяк не в часи кризи", – уточнив експерт.

Нагадаємо, 16 лютого, згідно з розпорядженням уряду, набули чинності тимчасові надзвичайні заходи в енергетиці України.

Детальніше про перспективи української альтернативної енергетики читайте: Червоне світло для "зеленої" енергетики: хто винен і що робити

Теги: Україна Енергетика Бізнес Надзвичайний стан
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Боністіка чи сіггіларія? Колекції, які здивують кожного
сьогодні, 17:10 Боністіка чи сіггіларія? Колекції, які здивують кожного
244
Жизнь в оккупированном Луганске: как хочется быть наконец Украиной
сьогодні, 15:10 Жизнь в оккупированном Луганске: как хочется быть наконец Украиной
Ольга Черненко 2380
Не фарт Фірташа: чому олігарх хоче повернутися до України
сьогодні, 14:14 Не фарт Фірташа: чому олігарх хоче повернутися до України
Наталя Ромашова 2317
7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
сьогодні, 14:05 7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
1855
Кого з ватажків бойовиків ліквідують найближчим часом
сьогодні, 12:12 Кого з ватажків бойовиків ліквідують найближчим часом
Дмитро Снєгирьов 5805
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
У зоні АТО неспокійно: українці зіткнулися з диверсантами
 20 вересня 2016 , 07:26
На свята в Україні прогнозують різке похолодання та погіршення погоди
 3 січня , 17:01
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук