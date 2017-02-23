Альтернативна енергетика не здатна вирішити енергетичну кризу в Україні, – експерт

"Зелена енергетика" вирішила би проблеми української енергетики, якби у нас з'явилися 10 нових річок, і ми би могли знайти 20 мільярдів гривень, щоб збудувати 5 нових електростанцій.

Таку думку в коментарі сайту "24" висловив директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич.

За словами фахівця, якщо говорити про альтернативні джерела енергії у вузькому розумінні (малі ГЕС, енергія сонця, вітрогенерація), то відповідь на питання "чи зможе відновлювальна енергетика подолати нинішню кризу" – ні, в жодному разі.

Альтернативна генерація здатна виробляти лише таку електричну енергію, яка працює не тоді, коли потрібна людям, а коли є світло і вітер. Піки споживання можуть бути покриті тільки за рахунок великих гідроелектростанцій та теплових блоків. Навіть "Енергоатом" не здатен в силу природи своєї роботи і фізики це робити. А тим більше – вітрогенерація та сонячна генерація. І це принципове протиріччя. Альтернативна генерація не здатна вирішити проблему дефіциту електричної енергії, який може або вже наявний з причини дефіциту антрацитового вугілля на теплових електростанціях України,

– пояснив Марунич.

Експерт наголосив – ми не можемо собі дозволити випереджаюче зростання об'єктів альтернативної генерації, бо вони дуже дорогі.

"У нас частка грошей енергоринку, які йдуть на оплату енергії для відновлювальних джерел, неспівмірна тому обсягу енергії, який вони на ринок продають. Це просто дорога електроенергія. І це ще було можливим за часів відносної стабільності в економіці, але ніяк не в часи кризи", – уточнив експерт.

Нагадаємо, 16 лютого, згідно з розпорядженням уряду, набули чинності тимчасові надзвичайні заходи в енергетиці України.

Детальніше про перспективи української альтернативної енергетики читайте: Червоне світло для "зеленої" енергетики: хто винен і що робити