Амбіційна американська школярка започаткувала власний проект на Львівщині

Американська школярка створює комп'ютерну лабораторію в інтернаті на Львівщині.

Калина Уайт живе у Вашингтоні, але має українське коріння. Тож започаткувала проект Lab-Ukraine. Дівчина вже навіть встигла облаштувати перший комп'ютерний клас у Буківському інтернаті, де виховують дівчат із психічними розладами та вадами розвитку.

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Наступного року Калина готуватиметься до випускного та вступу в Університет Каліфорнії. А от цьогорічне літо вирішила провести в Україні.

За допомогою інтернету вони можуть вивчати все, що хочуть. Через YouTube чи інший відеохостинг вони можуть навчатись чи контактувати з людьми з усього світу. Це дуже важливо у наш час мати доступ до технологій, і я хочу дати таку можливість людям, у яких цього немає,

– зазначила школярка.

Бабуся Калини родом із Полтави. Тому свій проект дівчина вирішила почати в Україні. В Штатах чимало установ оновлюють техніку кожні два роки. Тож комп'ютери знайшли дуже швидко: частину подарувала школа Калини, решту – пожертвували американські компанії.

Складно було хіба збирати кошти. Особисто, я не люблю просити у людей гроші. Це було складно. Але ми це зробили і зібрали 10 тисяч доларів,

– сказала ініціаторка проекту.

Тож все, чого не вистачало для лабораторії, докупили. Наразі, встановили вісім комп'ютерів. Решту ще мають довезти. Аби перестрахуватись, посилки розділили. Частину з них доправили літаком, частину ще очікують кораблем. Але вихованки інтернату вже працюють із комп'ютерами.

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Буківський інтернат – це лише перший проект. Під час наступної поїздки в Україну Калина хоче облаштувати одразу три такі лабораторії, щоправда, де саме, поки ще думає.