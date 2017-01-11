Америка буде зменшувати свою роль у захисті Європи, – військовий експерт

За президентства Трампа можна буде забути про вагомий внесок США у світову політику безпеки.

Таку думку виданню Focus висловив швейцарський військовий експерт Альберт Штахель.

"Трамп маргіналізує НАТО", – сказав в інтерв'ю Штахель.

Це означає, що, швидше за все, участь американців у захисті Європи буде скорочуватися,

– додав він.

На думку експерта, Європі це загрожує тим, що її "безпека буде знижуватися, а стратегія із залякування Росії розвалиться на частини".

Я вважаю, що для країн Балтії існує загроза військового вторгнення Росії. Що стосується інших західноєвропейських держав, то тут Путін робить ставки швидше на хакерів і пропаганду,

– впевнений політик.

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