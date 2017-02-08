Америка різко збільшила кількість відмов українцям у візах

У 2016 році США відмовили 40 відсоткам українців у туристичній візі.

Про це йдеться у звіті Держдепартаменту США, пише "Голос Америки".

Як помітно зі статистики, у 2014 році США відмовили у візі типу В (подорожі з туристичною чи діловою метою, – 24) 27,7% прохачів з України, у 2015-му – 34,03%, а у 2016 році цей показник знову зріс – віз до Америки не отримали 40,83% українців.

"Відмовляють у візі прохачам, які не можуть надати докази відповідності вимогам видачі візи, або через те, що подана анкета не відповідає вимогам встановленої візової категорії, а також у випадку існування підстав їхньої невідповідності іншим аспектам візової справи. Відмова у візі – це формальна відмова у відповідь на подання анкети на отримання неімміграційної візи з боку консульського співробітника США, який діє відповідно до Закону про імміграцію та громадянство", – йдеться у повідомленні Держдепу.

Для порівняння, прохачі з Молдови отримували відмову у візі типу B в 36,35% справ. У той же час, громадяни Росії під час отримання віз типу В практично не бачать перешкод - відмовлено тільки 9,29% прохачів.

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Зазначимо, найбільше Штати відмовляють у візах категорії B прохачам з Куби (понад 81%) та Афганістану (73.8%).

Нагадаємо, українцям змінили правила видачі віз в Америку після указу Дональда Трампа щодо процедури отримання іноземцями віз.