Америка сумуватиме: найкращі танці Мішель Обами

Мішель Обаму називають однією із найкращих та найулюбленіших перших леді США.

За 8 років життя в Білому Домі Мішель змогла не лише завоювати любов американців, але і стати досить знаковою персоною в соціальній та культурній сфері країни.

Мішель Обаму визнали більш впливовою іконою стилю, ніж Жаклін Кеннеді. Уся країна дивується, як місіс Обама встигає усе – поєднує активну публічну роботу і численні державні справи з виступами в розважальних телешоу, роблячи це з притаманною їй чарівністю і пристрастю.

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Ні для кого не секрет, що у Мішель чудове почуття гумору та вміння гарно танцювати. Майже кожен її танець ставав справжнім хітом в соцмережах.

Портал "Новое время" зібрав п’ять найкращих танців вже екс-першої леді США.

Танець на американському шоу з Джиммі Феллоном

Частина друга:

Танець з учасниками популярного американського телешоу So You Think You Can Dance

Танець на шоу Елен Дедженерес

Танець в одній з середніх шкіл Вашингтона

Танець Зоряних війн в Білому домі