Бізнесмен українського походження Алекс Оронов, якого пов’язують з так званим «мирним планом» українського нардепа Андрія Артеменка, за нез’ясованих обставин помер у США.

Як пише видання The Independent, мільйонер допомагав налагоджувати зв'язки через президентського адвоката Майкла Коена між російськими офіційними особами і Дональдом Трампом.

Саме він звів Артеменка з адвокатом Трампа, в обговорені так званого «мирного плану» також брав участь давній діловий партнер Трампа Фелікс Сатер.

Подробиці цієї зустрічі в підсумку вплинули на відставку радника Трампа з безпеки Майкла Флінна, пише New York Times.

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У своєму Facebook Андрій Артеменко поширив допис Сергія Бикова, якого називає своїм колегою.

"Журналісти газети NYT своєї антітрампівською статтею розділили на "до" і "після" життя українського нардепа Андрія Артеменка, але головне – вони поставили крапку в житті проукраїнського американця Алекса Оронова. Правда в тому, що саме NYT вбили Оронова, поклавши його голову на плаху війни проти Трампа", – йдеться в дописі, який поширив Артеменко.