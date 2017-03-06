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РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ СУД УКРАЇНА - РОСІЯ

Американець, причетний до "мирного плану" Артеменка, раптово помер у США

17:32, сьогодні 375 Читать новость на русском
Оронов мав українське походження
Оронов мав українське походження / grainalliance.com

Бізнесмен українського походження Алекс Оронов, якого пов’язують з так званим «мирним планом» українського нардепа Андрія Артеменка, за нез’ясованих обставин помер у США.

Як пише видання The Independent, мільйонер допомагав налагоджувати зв'язки через президентського адвоката Майкла Коена між російськими офіційними особами і Дональдом Трампом.

Саме він звів Артеменка з адвокатом Трампа, в обговорені так званого «мирного плану» також брав участь давній діловий партнер Трампа Фелікс Сатер.

Подробиці цієї зустрічі в підсумку вплинули на відставку радника Трампа з безпеки Майкла Флінна, пише New York Times.

Читайте також: Артеменко зробив чергову резонансну заяву: каже, що Крим – це США

У своєму Facebook Андрій Артеменко поширив допис Сергія Бикова, якого називає своїм колегою.

"Журналісти газети NYT своєї антітрампівською статтею розділили на "до" і "після" життя українського нардепа Андрія Артеменка, але головне – вони поставили крапку в житті проукраїнського американця Алекса Оронова. Правда в тому, що саме NYT вбили Оронова, поклавши його голову на плаху війни проти Трампа", – йдеться в дописі, який поширив Артеменко.

Нагадаємо, скандал навколо народного депутата Андрія Артеменка розгорівся, коли стало відомо, що він нібито пропонував здати в "оренду" Крим на 50 чи 100 років в обмін на мир між Україною та Росією. Свій план Артеменко передав раднику президента США Дональда Трампа Майклу Флінну незадовго до його відставки.

Теги: Україна США Андрій Артеменко Анексія Криму
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