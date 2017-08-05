Американець приїхав в українське село та вчився копати картоплю: кумедний відеоблог

Американець Пітер влаштував собі екстремальну подорож Україною. Він проїхався у плацкарті та завітав до одного із сіл на Запоріжжі.

Про свою подорож він кумедно розповідає у відеоблозі. Так, під час подорожі до села він навіть спробував копати картоплю. Пізніше Пітер побував на застіллі.